Türkiye'nin gündemi öğrenci andı olmamalı

EĞİTİMDE TEK PARTİ DÖNEMİNDEN KALMA UYGULAMALARDAN BİRİ OLAN VE 2013’TE KALDIRILAN AND’IN YİNE GÜNDEME GELMESİ YADIRGANIYOR.

30’LU YILLARDAN KALMA BİR UYGULAMA OKULLARDA 1933’te uygulamaya konulan ve darbe dönemlerinde yapılan ilavelerle ideolojik muhtevası tahkim edilen Öğrenci Andının, yoğun itiraz ve tartışmalar sonucu kaldırıldıktan 8 yıl sonra yeniden siyaset gündemine getirilmesi anlamsız bulunuyor ve tepki çekiyor. SİYASîLER DEĞİL, EĞİTİMCİLER KONUŞSUN OKULLAR ve öğrencilerle ilgili olan, bilimsel veriler ve objektif tesbitler çerçevesinde eğitimci, psikolog ve pedagoglarca değerlendirilmesi gereken bir konunun siyasetçiler tarafından yeni bir ideolojik kamplaşma ve gerilim sebebi yapılmasının çok yanlış olduğu vurgulanıyor.

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