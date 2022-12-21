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21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Türkiye'nin Hac kotası ocak ayında belli olacak

21 Aralık 2022, Çarşamba 15:19
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının 2023 yılı için Türkiye'deki hacı adaylarına ayıracağı kota 9 Ocak'ta belli olacak.

Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hac ibadetini yerine getirdi. Kovid-19'dan kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla 2023'te hacca daha çok kişinin gitmesi bekleniyor.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile yaptığı görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda, umre turları ve hac ile ilgili konuların ele alındığını ifade eden Bircan, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde (Bakan Tevfik er-Rabi ile) 2023 Hac Protokolü'nü imzalayacak. Bu toplantıda ülkemizin hac kotası netleşecek. Toplantıda yaş sınırının olup olmayacağı karara bağlanacak. Aşı konusunda da bütün belirsizlikler ortadan kalkacak." diye konuştu.

Bircan, 2023'te yapılacak hac ile ilgili bütün kısıtlamaların kaldırılmasını temenni ettiğini belirtti.

Umre turları için bireysel başvuru yapılabilecek

Toplantıda umre turlarının da gündeme geldiğini ifade eden Bircan, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den umre için gideceklere kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Umre için iki tür vize başvurusunun olduğu bilgisini veren Bircan, "Birincisi bireysel vize. Bu daha çok birkaç kez umreye giden kardeşlerimiz için olabilir. İkincisi önceden olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız veya başkanlık ile sözleşme imzalayan şirketler vasıtasıyla alınan vizedir." diye konuştu.

Umre turlarında yapılacak ibadetlerin rehberler eşliğinde olmasının önemine vurgu yapan Bircan, "Umre normal bir seyahat değil, ibadettir. Biz vatandaşlarımızın bu kutsal ibadette Diyanet İşleri Başkanlığımızı veya başkanlığımız ile sözleşme imzalayan acentelere gitmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ramazan Umresi başvuruları

Ramazan umresi turları için başvuruların başladığını anımsatan Bircan, ramazan umresinin yapılış itibarıyla diğer umrelerden farklı olduğunu söyledi.

Bircan, ramazan umresi için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Ramazan'da yapılan umrenin sevabının hac sevabına denk olduğunu söylüyor. Ramazanın manevi atmosferini daha iyi yaşamak isteyen vatandaşlarımız için ramazan öncesi ve ramazanı kapsayacak şekilde günlük, 15 günlük, 30 günlük ve 35 günlük gerek otobüsle taşıma sistemiyle gerekse yürüme mesafeli otellerde paket programlar hazırladık."

AA

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