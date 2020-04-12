"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Türkiye'nin koronavirüs tablosu neler diyor?

12 Nisan 2020, Pazar 17:30
Türkiye'de yeni tip koronavirüs test sayısına göre vaka sayısı yüzde 15, vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2, yoğun bakım oranı ise yüzde 3'lerde seyrediyor.

Bakanlık son gelişmeleri paylaştı: 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor'

Yoğun bakımdaki hastası sayısı ilk kez azaldı

İlk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 340 bin 380 test sonucunda, 52 bin 167 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 1101 kişi vefat ederken 2 bin 965 kişi de koronavirüsü atlattı.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 12 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,11 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin vefat ettiği 19 Mart'ta ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,2 oldu.

Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı.

En çok vaka sayısının tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran yüzde 1,85 olarak kayıtlara geçti. Test sayısı her geçen gün artıyor 

Türkiye'de test sayıları her geçen gün artıyor. Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

Takvim 11 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı 33 bin 170 olarak açıklandı. Bu rakam, bir günde yapılan en fazla test sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bu şekilde nisanın ilk haftasında hızla artan test sayısı 11 Nisan itibarıyla 340 bin 380'e çıktı.

Vaka artışı aynı oranda seyrediyor

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor.

Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere yönelik test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulu'nun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu.

Test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi yapılıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan bu işlem için ücret talep edilmiyor.

Test sayıları artmasına rağmen son bir haftada vakalar günlük oranda yüzde 14-19 aralığında seyrediyor.

Bugüne kadar yapılan test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulan kişilerin yüzde 15,3'ünde Kovid-19 tespit edildi.

Bu sonuç, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Test sayısının 30 bin 864 olduğu 10 Nisan'da pozitif vaka çıkanların oranı yüzde 15,3 iken, test sayısının 33 bin 170 ile en yüksek olduğu 11 Nisan'da bu oran yüzde 15,4'te kaldı. 

İyileşen sayısı katlanıyor 

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak arttı. 

AA

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İngiltere, Avrupa'da en çok etkilenen ülke olabilir'

    Sokağa çıkma yasağı saat 24.00'te sona erecek

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

    İtalya'da 9 Mart'tan bu yana gözlemlenen en düşük ölüm sayısı kaydedildi

    Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

    Bakanlık son gelişmeleri paylaştı: 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor'

    ABD'de ölü sayısı 20 bini geçti

    Ziyarete kapatıldı

    'Bir dönem, her yerde sosyal mesafeyi korumamız gerekecek'

    Yoğun bakımdaki hastası sayısı ilk kez azaldı

    Son 24 saatte Çin'de koronavirüs kaynaklı ölüm gözlemlenmedi

    Boris Johnson taburcu edildi

    Akşener: Ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin

    7 dilde 'evde kal' çağrısı

    Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor

    New York Times: Trump başarısız oldu

    Koronavirüsle mücadelede 'antikor bağışı' çağrısı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Arap coğrafyasında son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Küresel fitneye küresel musibet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurlu korona Nurcu korona!
    Faruk ÇAKIR

    Kriz doğuran kriz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Biz bize ne zaman yeteriz?
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur yalvarmaz
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık, duânın kabulüne en mühim vesiledir
    Genel

    Meclis'te gündem infaz düzenlemesi: Teklifin birinci bölümü kabul edildi
    Genel

    Kriz yönetimi böyle mi olur?
    Genel

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.