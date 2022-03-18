"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türkiye’nin önündeki riskler arttı

18 Mart 2022, Cuma 22:55
EBRD’nin bölgeden sorumlu baş ekonomisti Roger Kelly, “Fed’in önceki günkü faiz artırım kararı Türkiye’nin önündeki riskleri artırdı” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu bölgeden sorumlu baş ekonomisti Roger Kelly, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı faiz kararının Türkiye’nin önündeki riskleri artırdığını söyledi. Kelly, “Fed’in önceki günkü faiz artırım kararı Türkiye’nin önündeki riskleri artırdı. Artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Türkiye’de enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı devam edecek. Azalan turizm gelirleri döviz rezervlerini güçlendirmeyi ve cari dengeyi zorlaştıracak. Bütün bunlar TL üzerinde baskı oluşturacak. Türkiye’nin mevcut politika duruşunu sürdürüp sürdüremeyeceği TL’nin istikrarına bağlı. Mevcut küresel bağlamda kur korumalı mevduat planı gibi mekanizmaların yeterli olup olmayacağı ise net değil” dedi. 

Ekonomik aktivite olumsuz etkilenecek

Dünya’nın haberine göre, “Türkiye emtia ithalatçısı bir ülke ve ekonomisi savaş başlamadan önce de kırılgan bir durumdaydı” diyen Kelly, şöyle devam etti: “Başarısı henüz kanıtlanmamış, alışılmışın dışındaki politika yaklaşımı yeni açıklanmıştı. Liradaki oynaklığın geçiş etkisiyle enflasyon yüzde 50’yi aşmış, döviz rezervleri önemli miktarda azalmıştı. Savaş emtia fiyatlarında ciddi bir artışa neden olurken, TL’deki zayıflık Türkiye için durumu daha da kötüleştirdi. Bu enflasyonun daha da artmasına ve bu yıl ekonomik aktivitenin olumsuz etkilenmesine neden olacak. Rusya yaptırımları büyük ölçüde bir arz şoku oluşturuyor. Arz şoku, bu malların ithalatına bağımlı olan ülkelerde (Türkiye dahil) hem büyümeyi hem de enflasyonu olumsuz etkileyecek daha yüksek emtia fiyatları anlamına geliyor.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ucuz et kuyruğu

    Ekonomik krize dayanamadılar

    İstanbul'da işsizlik endişe verici seviyede

    Türkiye’nin önündeki riskler arttı

    Yoksulluk araştırılsın önergesine ret

    Rusya’da “vatan haini” avı

    Putin, Zelensky ile yüz yüze görüşme istemiş

    Ramazan pidesi 7 liraya satılacak

    AKP erimeye devam ediyor

    İstanbul'da yarın için turuncu alarm verildi

    "Ukrayna'daki savaş kıtlık getirebilir" uyarısı

    Putin, halkın karşısına çıktı

    1915 Çanakkale Köprüsü bir hafta ücretsiz olacak

    Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye tepki

    Hollanda'da 200 milyon avrodan fazla Rus varlığı donduruldu

    İstanbul'da motosikletler trafiğe çıkamayacak

    Rusya, Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdi

    İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

    AB'den 'Ukrayna' açıklaması

    Rus oligarkın lüks yatı Norveç'te mahsur kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nimet iktidara, külfet millete
    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi Valisi
    İlknur Maraş Çalık

    Hizmet ve aile arasında denge
    Sebahattin YAŞAR

    Henüz hayat devam ederken…
    Faruk ÇAKIR

    Hekimler de adalet istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Eleştirirken dikkatli olmalı
    Cevher İLHAN

    Çarpık “tarım politikası”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali HAKKOYMAZ

    Tefekkür günlüğü
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.