Türkiye’nin önündeki riskler arttı

EBRD’nin bölgeden sorumlu baş ekonomisti Roger Kelly, “Fed’in önceki günkü faiz artırım kararı Türkiye’nin önündeki riskleri artırdı” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu bölgeden sorumlu baş ekonomisti Roger Kelly, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı faiz kararının Türkiye’nin önündeki riskleri artırdığını söyledi. Kelly, “Fed’in önceki günkü faiz artırım kararı Türkiye’nin önündeki riskleri artırdı. Artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Türkiye’de enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı devam edecek. Azalan turizm gelirleri döviz rezervlerini güçlendirmeyi ve cari dengeyi zorlaştıracak. Bütün bunlar TL üzerinde baskı oluşturacak. Türkiye’nin mevcut politika duruşunu sürdürüp sürdüremeyeceği TL’nin istikrarına bağlı. Mevcut küresel bağlamda kur korumalı mevduat planı gibi mekanizmaların yeterli olup olmayacağı ise net değil” dedi.

Ekonomik aktivite olumsuz etkilenecek

Dünya’nın haberine göre, “Türkiye emtia ithalatçısı bir ülke ve ekonomisi savaş başlamadan önce de kırılgan bir durumdaydı” diyen Kelly, şöyle devam etti: “Başarısı henüz kanıtlanmamış, alışılmışın dışındaki politika yaklaşımı yeni açıklanmıştı. Liradaki oynaklığın geçiş etkisiyle enflasyon yüzde 50’yi aşmış, döviz rezervleri önemli miktarda azalmıştı. Savaş emtia fiyatlarında ciddi bir artışa neden olurken, TL’deki zayıflık Türkiye için durumu daha da kötüleştirdi. Bu enflasyonun daha da artmasına ve bu yıl ekonomik aktivitenin olumsuz etkilenmesine neden olacak. Rusya yaptırımları büyük ölçüde bir arz şoku oluşturuyor. Arz şoku, bu malların ithalatına bağımlı olan ülkelerde (Türkiye dahil) hem büyümeyi hem de enflasyonu olumsuz etkileyecek daha yüksek emtia fiyatları anlamına geliyor.”

Haber Merkezi