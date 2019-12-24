Türkiye'nin Otomobili'nden yeni paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta karanlık bir ortamda otomobilin aynalarının görüntüsünü paylaştı.

AA

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