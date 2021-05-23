Türkiye’nin PCR testini kabul etmediler

Fransa, Anadolu Jet’in İsviçre’nin Basel şehrine inen uçağının yolcularının Türkiye’de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi.

Yaşanan test krizi dolayısıyla aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 100’den fazla yolcu saatlerce Basel Euroairport Havaalanı’nda bekletildi. Sputik’deki habere göre Fransız gümrük yetkilileri, Anadolu Jet’in İstanbul-Basel seferi ile 11.20’de İsviçre’nin Basel şehrine inen uçağın yolcularının Türkiye’de yaptırdığı PCR testlerini kabul etmedi. Gümrükte 100’ü aşkın yolcuya yeniden test yapıldı. Test yapacak uzmanların havalimanında bulunmaması dolayısıyla Basel itfaiyesi personeli test yaparken, test sisteminin sık sık çökmesiyle yaşanan kaos yolcuları çileden çıkardı.

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