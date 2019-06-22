Türkiye'nin proje ortağı olduğu A400M uçağınının 8'incisi TSK'ya teslim edildi

Türkiye, 5 ülke ile katılımcısı olduğu A400M Projesi kapsamında 8'inci uçağını teslim aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" A400M, diğer ülkelere verilecek hizmetler ve uçağın yeni müşterileriyle Türkiye'ye kazandıracak.

A400M uçaklarının Türkiye'ye teslimatı sürüyor.

Türkiye'nin, Hava Kuvvetlerinin taktik ulaştırma görevleri ihtiyacının karşılanması amacıyla dahil olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında 8'inci uçak, üretildiği İspanya'nın Sevilla kentinde tamamlanan test ve kabul faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye getirilerek Kayseri 2'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına konuşlandırıldı.

Airbus'ın tesislerinde üretimi yapılan 8’inci uçak, daha önce Hava Kuvvetleri envanterine alınmış diğer 7 uçağa göre daha üst konfigürasyona sahip bulunuyor. Uçak, Hava Kuvvetlerini güçlendirip, ülke savunmasına katkı sağlayacak.

Türkiye, A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülke arasında yer alıyor. Türkiye, toplam 10 adet A400M uçağını 2022 yılı başına kadar envanterine katacak.

Yerli katkıyla gökyüzünde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileri ile birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.

A400M uçağının Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü, Paraşütçü Kapıları, Acil Çıkış Kapısı, Arka Üst Kaçış Kapağı ve Kuyruk Konisi gibi ana yapısal komponentlerin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenlerinin (Spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 motoru kullanılıyor. Motor konusunda EPI’nın alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de yer alıyor.