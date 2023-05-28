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29 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Türkiye’nin seçimi dünya medyasında

28 Mayıs 2023, Pazar 18:30
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu dünya basınında basınında geniş yer buldu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta dün sabah Türkiye’deki seçimlerle ilgili bir haber ve bir de analiz yazısına yer verildi. Haberde “Türkiye’de seçmenler Pazar günü sandık başına döndü ve ülkeye uzun süredir liderlik eden ve giderek otoriterleşen Erdoğan yönetimini üçüncü on yıla yayıp yaymama ya da daha demokratik bir toplum vaat eden rakibi tarafından görevden alınıp alınmama konusunda karar verdi” ifadelerine yer verildi. Washington Post 20 yıllık iktidar ve son olarak yaşanan deprem felaketine karşın Erdoğan’ın seçime yine favori aday olarak girdiğine işaret etti. Gazete seçimin sonucunun Türkiye’nin ötesine uzanan sonuçları olacağını belirtirken, Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında kilit bir noktada bulunduğunu ve NATO’nun önemli aktörlerinden biri olduğunu hatırlattı. Washington Post gazetesinde yer alan “Türkiye’nin seçimleri dünya için neden çok önemli” başlıklı analiz yazısında Sarah Dadouch, Türkiye’deki seçim sürecini ve sonuçlarını mercek altına aldı. Bir başka Amerikan gazetesi Wall Street Journal da “Erdoğan eğer bu seçimleri kazanırsa yıllardır karşılaştığı en zorlu siyasi sınavı atlamış olacak” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa medyasında seçim haberleri geniş yer buldu

İngiliz The Guardian gazetesi de Türkiye’de yapılan seçimleri “Türk muhalefeti Cumhurbaşkanlığını kazanmak için göçmen karşıtı duyguları körüklüyor” başlıklı haberle verdi. Seçime giderken Türkiye’de kamuoyunun görüşlerini yansıtan bir ankete de yer veren gazete, halkın yüzde 56,1’ine göre Türkiye’de en büyük sorunun ekonomi olduğunu belirtti. İngiliz Independent gazetesi de Washington Post gibi yayımladığı haber analizde “Türkiye’deki seçimler dünya için neden önemli” başlığını kullandı. Chris Stevenson imzalı analizde, Erdoğan’ın seçim sürecinde tüm devlet mekanizmasını arkasına aldığından ve medya ve sosyal medyaya yaptığı baskılardan bahsediliyor. Yazıda Erdoğan’ın Türkiye’nin jeopolitik öneminin farkında olduğu ve bunu da kendi avantajına kullandığı yorumu yapılıyor. 

Seçim kampanyası düelloya dönüştü

Fransa’nın önde gelen gazetesi Le Monde da bu sabah ilk sayfasında Türkiye’deki seçimlerle ilgili haberi “Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna favori olarak giriyor” başlıklı haberiyle duyurdu. Le Monde, seçim kampanyasının sert geçtiğini ve bir hınç ve söz düellosuna dönüştüğünü belirtti. Almanya’da yayımlanan Die Welt gazetesi de “Erdoğan neden favori gösteriliyor” başlıklı bir habere yer verdi. Gazete, Erdoğan’ın aslen bu defa ilk kez yenilmeye yakın göründüğünü ancak seçimin ikinci tura kalmasıyla yeniden favori duruma geçtiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

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