Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele karnesi yine kötü

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO) Türkiye’nin milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesine yönelik tavsiyeleri yerine getirme konusunda karnesinin yine kötü olduğu uyarısında bulundu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, GRECO 2021 yılı raporunda Türkiye, 46 ülke içinde tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız olan 13 ülke içinde yer aldı. Rapora göre Türkiye 2021’de, GRECO tarafından yapılan milletvekili, hakim ve savcılarla ilgili yapılan 31 tavsiyenin ortalama yüzde 51,6’sını yerine getirmedi, yüzde 38,7’sini kısmen yerine getirdi, yüzde 9,7’sini ise tamamen uyguladı. Haber Merkezi

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