‘Türkiye rüşvetle savaşmıyor’

OECD Rüşvet Çalışma Grubu, Türkiye’nin rüşvetle mücadelesi ile ilgili bir değerlendirme yayınladı.
‘3Y’nin üçüncüsü
Rüşvette de ilk sıralardayız
OECD, Türkiye’nin rüşvetle mücadele konusunda net adımlar atmadığını belirtti. Sözcü’de yer alan habere göre, OECD Rüşvet Çalışma Grubu, Türkiye’nin 2014’teki 3. aşama değerlendirmesinden bu yana yurt dışı merkezli kişi ve kuruluşlardan gelen rüşvetle mücadele için kilit alanlarda göze çarpan eksiklikleri giderememesinden ciddi şekilde endişe duyduğunu açıkladı. Çalışma grubu özellikle kamu kuruluşlarında rüşveti engellemek, ihbarcıların korunması ve kovuşturma bağımsızlığı yolunda Mart 2023’e kadar Türkiye’nin acil gelişim raporu hazırlamasını, bu arada OECD’nin ek önlemleri uygulamaya alabileceğini de bildirdi. Çalışma grubu, Türkiye’yi rüşvete karşı ‘acil harekete’ geçmeye çağırdı.
Haber Merkezi