Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında kaldı

Türkiye son Ukrayna-Rusya gerginliğine kadar iki tarafla da iyi ilişkiler yürütmeye çalıştı.

Ancak uzmanlar, Moskova ile Kiev arasında artan gerginlik nedeniyle Erdoğan’ın artık aynı dengeyi koruyamayacağı uyarısını yapıyor. Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Aydın, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinin dönem dönem değiştiğini ancak Ukrayna olan bağların daha köklü olduğuna dikkat çekiyor. Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Aydın’a göre, iki ülke arasında uzlaşmazlıkların daha da büyümesi durumunda Türkiye taraf tutmak zorunda kalabilir. Her iki ülkeyle de bağlarını koruma çabasında olan Erdoğan’ın, Kiev ile Moskova arasında arabuluculuk yapma önerisi Ukrayna hükümeti tarafından olumlu karşılandı. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu öneriyi açıkça reddetti. Bazı uzmanlar Moskova’nın Ankara ile bağlarına zarar vermekten kaçınacağını söylüyor. Bu görüşte olan uzmanlara göre, Türkiye’nin NATO üyesi olması, Rusya’nın Ankara’yla ilişkilerini dengeli devam ettirme çabasının başlıca nedenlerinden. Haber Merkezi

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