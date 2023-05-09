'Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM görüşmesi İstanbul'da yapılacak'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki ikili ve çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Ülkemizin ev sahipliğinde 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacaktır. Söz konusu görüşmelerde dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan 'Tahıl Koridoru'nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına Tahıl Anlaşması'nın uzatılması, çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacaktır." AA

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