Türkiye, Rusya ve İran ile temasta

Suriye’nin kuzeybatısında 27 Kasım’da yeniden tırmanan çatışmalar, Türkiye’nin bu ülkede son beş yıldır süren statükonun değişmesi için Şam yönetimi başta olmak üzere Rusya ve İran’a çağrılar yaptığı bir döneme denk geldi.

Çatışmalara müdahil olmadığını açıklayan Türkiye, Astana Süreci ortakları Rusya ve İran ile diplomatik temaslarını sürdürüyor. Türkiye’nin bu süreçte en önem verdiği konular arasında Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) Suriye hükümetinin bıraktığı stratejik noktalara girmesi ve çatışmalar nedeniyle sınırlarına dönük yeni bir kitlesel göç hareketi başlatması olasılığı. BBC Türkçe’nin haberine göre ABD ve Rusya, Türkiye’nin yeni bir askeri harekat başlatmasına karşı çıkıyorlar. Haber Merkezi *** Rejim sorumlu İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki mevcut durumun Beşşar Esad rejiminin siyasi süreçlere katılmayı sürekli olarak reddetmesi nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm tarafları, daha fazla acıyı, savunmasız insanların yerinden edilmesini ve hayati insani yardımların aksamasını engellemek için siviller ile altyapıyı korumaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Londra - aa *** Rusya ve İran güç kaybetti Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye’de muhaliflerin Halep ve çevresindeki ilerleyişini, Suriye’nin destekçilerinin başka çatışmalarda güç kaybetmesine ve dikkatlerinin dağılmasına bağladı. Sullivan, CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, Suriye’deki muhalif güçlerin Halep’i ele geçirmesiyle ilgili, “Yıllardır kendilerini hırpalayan üç aktöre baktılar: İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler ve bundan faydalanmaya çalıştılar” ifadelerine yer verdi. New York - aa AA

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.