Türkiye savruluyor

17 Temmuz 2022, Pazar 12:43
Fehmi Koru, t24’teki dünkü köşe yazısında, “Türkiye, cezaevleriyle, yasakçılıkla, kuralsızlığı kural haline getirmekle, bir o yöne bir bu yöne savrulmakla vakit kaybediyor” dedi.
Koru, dünyadaki hızlı değişimi anlatırken şu ifadeleri de kullandı: “Dünyada hiçbir şey yerli yerinde durmuyor; hemen her alanda sürekli bir devinim var. İnsanoğlu kendisine baktığında, doğumdan ölüme kadar geçen yıllarda yaşanmışlıklardan, bu gerçeği kendi özelinde de fark edebiliyor; tabii fark etmeyi gerçekten arzu ediyorsa… Bireysel planda kendini belli eden değişim evren için daha da fazla söz konusu; ancak o alana dalmak beni aşar. Benim ilgim daha çok, ülkelerin evrende meydana gelmekte olan değişimlere ne denli ayak uydurduğu konusuna… Ya da ayak uyduramadığı konusuna… (...)Görebildiğim şu: Dünyada şu sıralarda tarihin herhangi bir anında yaşananlardan çok daha yoğun ve hızlı bir değişim yaşanıyor ve bu değişimi sağlayan aktörler ile kendini değişime hazırlamış ve ondan yararlanan aktörler -her alandan bireyler, kurumlar ve özellikle ülkeler ile devletler- dışındakiler bu gelişmenin muhtemel kaybedenleri arasında yer alıyor.”
Haber Merkezi
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