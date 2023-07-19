Türkiye sıcaklarla boğuşuyor

Tüm Türkiye sıcaklıklarla boğuşurken uzmanlar uyarıda bulundu.

Diyarbakır tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşadı. Sıcaklığın 48 dereceye kadar çıktığı kentte gün boyu sokak ve meydanlar bomboş kaldı. Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Adana’da sadece insanlar değil hayvanlar da sıcaklardan olumsuz etkilendi. Sıcaklığın 40 derece çıktığı, nem oranının da yüzde 12’ye düştüğü Antalya’da da tatilciler denize koştu. Dr. Deniz Demirhan şu uyarılarda bulundu: “Çok acil şekilde güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda kaynak oluşturulması lazım, acil fosil yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Evlerde de susuz kalmamak için mutlaka şebeke suyuyla temizlik sularının ayrılması gerekli. Su ekonomik kullanılmalı. Tekstil ürünlerinde biraz daha tasarruflu davranabiliriz. Tekstil en çok su kullanılan alanlardan. Tarlada başlıyor ve her aşamasında su kullanılıyor” Prof. Dr. Levent Kurnaz da şöyle konuştu: “Tek çare kömür, petrol ve doğalgaz kullanmaktan vazgeçmek. Başka hiçbir tedbir işe yaramaz“

Çöl sıcakları geliyor

Türkiye’de bugünden itibaren aşırı sıcaklar etkili olacak, hafta sonu çöl sıcağının etkisi altında geçecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz’de de aynı şekilde etkili olacak” ifadelerini kullandı.