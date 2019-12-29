Türkiye, Somali’deki bombalı saldırıyı kınadı

Somali’de bomba yüklü araçla düzenlenen, çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısının kınandığı ve lÂnetlendiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye, Somali halkının yanında yer almaya devam edecektir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin başşehri Mogadişu’da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının şiddetle kınandığı ve lânetlendiği belirtildi. Açıklamada, “Saldırıda vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.” ifadesine yer verildi. Saldırıda yaralanan Somali vatandaşlarını tedavi için Türkiye’ye getirmek üzere bir askerî kargo uçağının Mogadişu’ya hareket ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi, “Terörle mücadelede uluslar arası iş birliğinin önemini her zeminde vurgulayan, bu saldırıda 2 vatandaşını teröre kurban veren Türkiye, Somali’de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecek, kardeş Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir.” “Somalili kardeşlerimizin yanında olacağız” Milli Savunma Bakanlığı, Somali’deki saldırıyı lanetleyerek, “Teröre karşı daima Somalili kardeşlerimizin yanında olacağız” mesajını verdi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 2’si Türk vatandaşı 90’dan fazla kişi ölmüştü. Mogadişu’da 2017’de düzenlenen bombalı saldırıda da 400 kişi ölmüştü. AA

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