Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye’nin son iki haftadır Suriye’deki ortak tatbikatlara katılmadığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, basın toplantısında, “Türkiye, son iki haftadır ortak devriyelere katılmıyor ve nedenini açıklamıyor” açıklamasında bulundu. Sputnik’in aktardığına göre Yegorov, “Merkezimize gelen bilgiye göre, Hayat Tahrir el Şam terör örgütü militanları, insansız hava araçlarını kullanarak Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne ve İdlib bölgesinin Curin, Serakab ve Kafer-Nebel yerleşimlerindeki Suriye hükümet güçlerinin mevkilerine saldırı planlıyor” dedi. 22 Ekim 2019’da Soçi’de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019’da da Rus ve Türk askerleri Fırat’ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı. Haber Merkezi

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