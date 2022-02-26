Türkiye, tarım krizi ile karşı karşıya

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Türkiye’nin önemli bir tarım krizi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Özellikle buğday ihtiyacımızın % 85’i bu iki ülkeden karşılanmaktadır. Yine arpa, mısır, ayçiçeği, kepek, nohut, şeker gibi ürünler bu ülkelerden ithal edilmektedir. Krizin ürün tedarikini olumsuz etkileyeceği ve dolayısıyla pahalılığın artacağına dair endişeler artmıştır” dedi.

Karaduman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Rusya ve Ukrayna’dan ithalatta yaşanacak muhtemel sorunlara ve herhangi bir gıda krizine karşı bir hazırlığınız var mıdır? Oluşabilecek fiyat artışlarına yönelik bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu. Ankara - Recep Gören

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