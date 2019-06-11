Türkiye: Tavrımız net

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net, bu hep söylendi. Geç, erken ama net bir tavır var” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’den gelen F-35 mektubuna ilişkin, “Mektubun muhatabı Millî Savunma Bakanlığımız. Onlar bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Beraber koordinasyon içindeyiz. Buna bir cevap verilir. Çünkü oradaki argümanların bizim açımızdan cevapları da var” dedi. Demir, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Tartışmaya hazırız

S-400 teslimatlarına ilişkin sorular üzerine Demir, “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net, bu hep söylendi. Geç, erken ama net bir tavır var. ‘Biz bu meseleyi bitirdik.’ diye defalarca söylendi. Bu anlamda ABD tarafında bir endişe varsa S-400’lerin Türkiye’de bulunmasından dolayı bir teknik endişe ise bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Bu konuda bir teknik ekip oluşturup tartışmakla ilgili karşı taraf henüz hiçbir adım atmadı. Buna hazır olduğumuzu defalarca söyledik.” Demir, Patriot füze sistemi görüşmelerine ilişkin de “Biz cevabımızı verdik, onlardan cevap bekliyoruz.” dedi.

F-35 İLE S-400 KARIŞTIRILIYOR

F-35 Programı’nda görev alan Türk şirketlerinin durumuna ilişkin soru üzerine Demir, “Aslında iki konu birbiriyle karıştırılıyor, bu kasten mi, bilgisizlikten mi bilemiyorum. Birincisi, F-35 ile S-400’ün Türkiye’de beraber bulunması risk teşkil eder diye bir iddia var. Bu iddianın ne olduğunu tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. İkincisi ise Türkiye’nin program ortaklığı. Bununla S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. Türkiye’nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, ‘alırsanız cezalandırırız’ tavrı mıdır? Çünkü Türkiye’nin program ortaklığıyla ilgili alınacak kararların, atılacak adımların bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunları müzakere edeceğiz” diye cevap verdi.

ABD krizi tırmanıyor

Ankara-Washington hattında kriz tırmanıyor: Türk pilotların uçuş eğitimleri durdurulurken, Temsilciler Meclisi yaptırım için Trump’a baskı yapıyor.

ABD önceki gün Türk askerlerine Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’nde F-35 eğitimi verilmesinin durdurulduğunu açıkladı. Aynı gün içerisinde ABD’nin yasama organlarından Temsilciler Meclisi Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasını kınayan bir yasa tasarısını onayladı ve ABD Başkanı Donald Trump’a S-400’lerin yerleştirilmesi durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulaması konusunda baskı yapmaya başladı. Ancak, Pentagon sözcülerinden Mike Andrews önceki günyaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı’nın artık Türk F-35 pilotlarının Arizona’da uçurulmadığından haberdar olduğunu söyledi. Andrews ayrıca “Türkiye politikamızda bir değişim olmadan Türk müttefiklerimizle F-35 programına katılımlarını azaltmak için beraber çalışacağız” dedi.

Kararda,Türkiye NATO ülkesi dendi

ABD’de Kongre’nin iki kolundan biri olan Temsilciler Meclisi önceki gün “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı kararı onayladı. Kararda Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğuna birçok kez vurgu yapıldı. Bu tasarıda Türkiye’nin F-35 programına katılımının durdurulması çağrısında da bulunuyordu, ancak bu karar Senato ve başkan tarafından onaylanmadan önce Pentagon Türk pilotlara F-35 eğitiminin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı. Temsilciler Meclisi CAATSA’ya göre ABD başkanının Rusya ile savunma veya istihbarat ticareti yapan kişi, kurum veya ülkelere yaptırım uygulamakla mükellef olduğunu hatırlattı. Kararın sonunda tekrar Türkiye’ye S-400 alımından vazgeçmesi için çağrıda bulunuldu. Karara hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler destek verdi. Dışişleri Bakanlığımız dün Temsilciler Meclisi’nin kararı hakkında yaptığı açıklamada “yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların” kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.