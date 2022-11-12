Türkiye uyuşturucu pazarı oldu

Doç. Dr. Boran Ali Mercan, uyuşturucu ile ilgili, "Türkiye’nin çok uzun zamandır sadece bir geçiş noktası olmaktan çıkmış durumda olduğunu söylememiz gerekir" dedi.

Bu rakamlar doğruysa vay halimize - Uyuşturucu baronları Türkiye'de cirit atıyor Uyuşturucu konusunda uzun süre araştırma ve saha çalışmaları yapan Doç. Dr. Boran Ali Mercan Artı Gerçek’e konuştu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Boran Ali Mercan, Türkiye’deki uyuşturucu hareketliliği ile ilgili, “Öncelikle Türkiye’nin çok uzun zamandır sadece bir geçiş noktası olmaktan çıkmış durumda olduğunu söylememiz gerekir. Ülkenin gelişkin ve organize bir iç pazara sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Adli istatistikler hem satıcıların hem kullanıcıların sayısında bir artış olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca son zamanlarda bu konuda ender yürütülen araştırmalar da gayet hareketli bir piyasanın var olduğunu ortaya koyuyor. Yerel ticaret, meşru bir mal ve hizmet ticaretine benzer şekilde ancak satıcı için korunaklı, belirli stratejik mahallerde ya da alıcıya servis niteliğinde mobil bir tarzda da yürütülüyor. Aslında son dönemde daha çok ikinci türde, ‘mobil bir torbacılığın’ tezahür ettiği de söylenebilir” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.