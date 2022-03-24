Türkiye vaad ettiği sosyal hakları sağlamadı

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne göre Türkiye, 1996’da Avrupa Sosyal Şartı’nı imzalayarak vadettiği bazı sosyal hakları sağlayamadı.

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi bugün yayımladığı 2021 İnceleme Raporu’nda, Türkiye’nin sağlayamadığı veya sağlamakta yetersiz kaldığı sosyal hakları şöyle sıraladı: Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı. Sağlığın korunması hakkı. Sosyal yardım hakkı. Yaşlıların sosyal güvenceye erişim hakkı. Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı korunma hakkı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Konseyi üyesi Türkiye, 1996’da Avrupa Sosyal Şartı’nı imzalarken bazı maddelere çekince koyarak bunları sağlama yükümlülüğüne girmemişti. Haber Merkezi

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