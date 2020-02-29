Türkiye yasta... Milletimizin başı sağ olsun

TÜRKİYE, REGAİB GECESİNDE İDLİP’TEN GELEN 33 ASKERİMİZİN ŞEHİT HABERİYLE KEDERE BOĞULDU. YARALI 32 ASKERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN DUÂLAR EDİLİRKEN, ŞEHİTLERİMİZİN BABAOCAKLARI DA BAYRAKLARLA DONATILDI.

SURİYE HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

TÜRKİYE, Suriye’nin İdlip Eyaleti’nde Suriye uçaklarının bombardımanı sonrası şehit olan 33 askerine ağlıyor. Hatay Valisi, saldırıda 32 askerimizin de yaralandığını, yaralanan askerlerimizin hayatî tehlikesi bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, TSK’nın Suriye rejiminin bilinen bütün hedeflerinin hava ve kara ateş destek unsurlarıyla ateş altına alındığı ifade edildi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞTÜ

BU ARADA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü. İki lider arasında İdlib'deki anlaşmaların nasıl uygulanacağı konusunun ele alındığı, İdlip’te durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınması konusunda taraflarlarca mutabakata varıldığı açıklandı. Öte yandan, Türk ve Rus yetkililer arasında İdlip müzakerelerinin dünden itibaren Ankara’da yeniden başlatıldığı da açıklandı.

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Milletimizin başı sağ olsun

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde Türk SilÂhlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu.

27 Şubat’ta İdlib’de TSK’ya yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaralı 32 asker arasında hayati tehlikesi bulunanların ise olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen olağanüstü güvenlik zirvesi altı saatlik bir toplantının ardından sona erdi, herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP’den TBMM’ye olağanüstü toplantı çağrısı, MHP’den de saldırıya kınama ve hükümete destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin arkasındayız” açıklaması gelirken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Tüm taraflar, bu çok tehlikeli durumun daha da kötüleşmesini engellemeli” şeklinde konuştu.

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Ambulanslar dahi vuruldu

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kameraların karşısında İdlib’deki saldırıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İdlib’deki operasyonları takip etmek üzere Hatay’a giden Akar, İdlib’in Balyun bölgesinde Türk askerini hedef alan ilk saldırının Rusya ile koordinasyon yapılmasına rağmen gerçekleştirildiğini; sonrasında ise uyarılara rağmen saldırının devam ettiğini ve ambulansların da vurulduğunu açıkladı: “Önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş; ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen bir saldırı daha gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılarda ambulanslar dahi vurulmuştur.”

Altun: Karşılık vermeye devam edilecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib’de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ulusal güvenlik toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Türkiye’nin hem bu saldırıdan hem de yüz binlerce Suriyelinin öldürülmesinden sorumlu olan gayrimeşrû Esad rejimine karşılık verdiğini ve vermeye devam edeceğini bildirdi.

Belirsizlik korkuyu arttırıyor

Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan ve eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İdlib’de 33 askerin vefat ettiği saldırıyı değerlendirdi. Davutoğlu, dün akşam yetkililerden uzun bir süre açıklama gelmediğini söyleyerek, bu durumu eleştirdi: “TBMM âcilen toplanmalıdır, Cumhurbaşkanı ve bütün siyasî liderlerin bir araya geleceği bir toplantı yapılmalıdır. İdlib’de 33 kahraman askerimizin şahadeti ile sonuçlanan saldırı ile ilgili ortak bir açıklama açık, net, berrak bir şekilde ulusal ve uluslar arası kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Açıklama yapılmaması nedeniyle oluşan belirsizlik kamuoyundaki korkuyu arttırmıştır.”

NATO’dan uluslar arası hukuka uyma çağrısı

NATO, Türkiye’nin Suriye’deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde dün Belçika’nın başşehri Brüksel’de olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘2018’deki barış şartlarına geri dönülmesi gerektiğini’ söyledi. NATO’nun bugün saldırı gündemi ile ilgili yaptığı toplantının ardından açıklama yapan Stoltenberg, ‘saldırıyı kınadıklarını ve İdlib’de sivillerin zor durumda olduğunu’ söyledi. Stoltenberg, “NATO müttefikleri Türk askerlerinin kaybıyla ilgili olarak en derin taziye dileklerini sunmuştur. Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslar arası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz” dedi. NATO Genel Sekteri ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın arandığını ve saldırıların durdurulmasının istendiğini söyledi. Brüksel - aa

AB, Türkiye’nin gerçek dostu

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib’deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.

Sanchez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Vefat eden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum” ifadelerini kullandı. Sanchez, AB’nin “çok daha güvenilebilir bir müttefik” olduğunu belirterek, “Türkiye’ye tek taraflı hareket etmeme” çağrısında bulundu. Brüksel - aa

Mülteciler sınır köylerine gidiyor

Edirne’nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü. Hareketlilik dün sabah saatlerinde daha da arttı. Düzensiz göçmenler Yunanistan’a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor. Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege’deki sahil bölgelerine de hareket etti. Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, “Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan’a gideceğiz.” diye konuştu. Edirne - aa

Yunanistan ve Bulgaristan sınır güvenliğini arttırdı

İdlib’de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareketlenen Türkiye’deki mülteciler sebebiyle Atina ve Sofya hükümeti sınır bölgelerindeki güvenlik tedbirlerini arttırdığını açıkladı. Bu kapsamda Yunanistan’ın Türkiye ile olan kara sınırı ve Ege Denizi üzerinde görev yapacak 1.200 kişilik sınır güvenlik ekibi oluşturacağı kaydedildi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Atina hükümeti bu kapsamda tek bir elden yönetilecek ‘sınır güvenlik ajansı’ kuracak. Öte yandan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ise sınırda yaşanan gelişmeler sonrası, “Büyük kalabalıkların geldiğine dair bilgiler aldık. Sınırdaki güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çekiyoruz” diye konuştu.

Kremlin: Erdoğan ve Putin toplantı için anlaştı

Kremlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları telefon görüşmesinde, yakın zamanda bir toplantı düzenlemek için anlaştıklarını aktardı. Interfax haber ajansı, Putin ve Erdoğan’ın ‘Suriye’deki durumu normalleştirmek için ek tedbirler alınması hususunda anlaştığını’ aktardı. Sputnik’in haberine göre, Kremlin’ın basın ofisinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, “Her iki taraf da, Suriye’nin kuzey-batısındaki (İdlib) durumun normalleştirilmesi adına ek tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi” ifadeleri yer aldı.