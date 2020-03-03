Türkiye'ye geliyor

03 Mart 2020, Salı 12:33
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile bugün Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Borrell ve beraberindeki heyetin 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib’deki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.
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AA
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