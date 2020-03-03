Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

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