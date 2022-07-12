Türkiye’ye yaptırım yolu açıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkındaki AİHM kararının uygulanmadığını tespit etmesiyle Türkiye tarihe geçti. Buna göre, AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu karar uyarınca Türkiye’ye yaptırım uygulamaya başlayacak.

t24’ün haberine göre, yaptırımlar, Türkiye’nin üyelikten çıkartılmasına kadar uzayabilecek. Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında ilk kez, kararı ısrarla uygulamadığı için, Türkiye için bu süreç işletilecek. AİHM eski Yargıcı Rıza Türmen, karar konusunda, “Şimdi dosya Bakanlar Komitesi’ne gidecek. Bakanlar Komitesi, AİHM’den ‘Türkiye, AİHM kararını uyguladı mı, uygulamadı mı?’ diye sormuştu. AİHM, uygulamadığını tespit etti. Artık Türkiye ile kararı uygulaması için diyalog kurulacak. Yaptırımların hangi sırayla uygulanacağı belirsiz. Zira örneği yok. Ama son durakta ne olacağını biliyoruz. Son durak Türkiye’nin üyelikten çıkartılması. Umarım iş o noktaya kadar gelmez” dedi.

Türkiye, imzanın gereğini yapmadı

AİHM, Türkiye ve Avrupa Konseyi açısından tarihi öneme sahip bir karara imza attı. Avrupa Konseyi üyesi ülkeler, AİHM kararlarını uygulamakla yükümlü. Türkiye de bu kararları uygulayacağına dair sözleşmelere imza atmış durumda. “Taahhüt maddesi”nde, “Yüksek Sözleşmeci taraflar, taraf oldukları davalarda AİHM’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler” ifadesi yer alıyor. Türkiye’nin bu taahhüte uymadığı karar altına alınmış oldu.

Haber Merkezi