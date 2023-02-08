Türkiye yerinden oynadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni çok önemli açıklamalarda bulundu.

10 şehirde toplam vefat sayısı 5894'e yükseldi, 34081 yaralı var, 6 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yaşananları yorumlayan Doglioni, “Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti” ifadelerini kullandı. Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, “Bu çok büyük bir hareket” diye konuştu. Doglioni, “Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz’deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi” yorumunu yaparken, “Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor” yorumunu yaptı. İtalyan bilim insanı, “Sanki Türkiye hareket etti” ifadesini kullandı.

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