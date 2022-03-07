Ayçiçeği yağında yeterli stok olmadığı ve zam geleceği iddiaları üzerine İzmir’deki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde de uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık iki saat kuyrukta bekleyen, ancak mağazada kalmadığı için yağ alamadan ayrılan yüzlerce yurttaş hükümete tepki gösterdi.

Bir yurttaş, “Yağ için geldik. Bakanlık ‘Var’ dedi ama yok, hani nerede?” derken, 71 yaşındaki emekli bir kadın, “Yağ stoklarımız doluysa bu millet niye kuyrukta bekliyor. Niye yalan söylüyorlar” dedi. Bir başka yurttaş, “Türkiye’yi bu hale getirenler utansın”, bir diğeri ise “Marketlerde etiket fiyatı 120-130 lira, kasada ise 190 lira. Ekonomi teröristliğidir bu. Devlet niye buna el atmıyor? Bu milleti bu kadar soydurmaya gerek yok. Yazık günah bu fakir fukaraya. Bir saattir bekliyorum, yok. Hiçbir şey alamadan gidiyorum” diye konuştu. İzmir - Anka

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