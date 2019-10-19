Türkiye’yi hassas bir süreç bekliyor

İYİ Parti’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, “Türkiye’yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir” değerlendirmesinde bulunuldu.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, AKP ve Erdoğan hükümetlerinin bölgedeki politikalarına, özellikle 2011’den itibaren uygulanan Suriye politikalarına itirazların birçok defa dile getirildiği, bu yanlış politikalar dolayısıyla Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehditlerin ciddî boyutlara ulaştığı iddia edildi. Bu tehditlerin önüne geçebilmek için yurt dışına asker gönderme tezkeresinin İYİ Parti tarafından desteklendiği belirtilerek, milli güvenliği tehdit eden gelişmelere karşı milli bir duruş sergilendiğine değinildi. Bugün itibarıyla sürecin yeni bir aşamasına geçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Türkiye ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiri metni ve resmi açıklamalarda, birçok belirsizlikle beraber bazı olumlu ilerlemeler de görüyoruz. Türkiye’yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir. Temennimiz yeni bir hatalar zincirinin başlamamasıdır.” Ankara - aa AA

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