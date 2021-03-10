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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Türkiye - Yunanistan 'istişari' görüşmeleri başlıyor

10 Mart 2021, Çarşamba 20:24
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler 16-17 Mart'ta Atina'da düzenlenecek.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Türk yetkililerden edinilen bilgiye göre, iki ülke heyetleri Atina'da bir araya gelecek.

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.

AA

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