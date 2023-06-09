Seçimlerin ardından dövizdeki yükseliş hızlanarak devam ederken, bunun ekonomiye yansımalarından biri giderek daha da şiddetlenen zam yağmuru oldu.

TELEFON, BİLGİSAYAR, OTOMOBİL

Dövizdeki artış özellikle telefon, bilgisayar ve otomobil gibi ithal ağırlıklı ürünlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Dört gün önce Türkiye’deki fiyatlarını arttıran Apple, döviz artışı sürerken ürünlerine bir zam daha yaptı. Diğer bilgisayar ve telefon üreticileri de fiyatlarını arttırdı.

ZAM DALGASI SÜRECEK

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 zam yaptı. Motorin, benzin ve LPG fiyatları neredeyse her gün zamlanıyor. Benzin fiyatına yapılan son zamla birlikte otomobillerin deposu ortalama 120 lira daha pahalıya dolacak. Zam dalgasının yayılarak devam edeceği belirtiliyor.

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Türkiye yüzyılı zamlarla başladı

Seçimler bitti, “Türkiye Yüzyılı” başladı. Ancak akaryakıttan elektronik eşyalara ve çaya kadar bir çok ürüne sağanak şeklinde zamlar geldi.

Seçimlerin ardından ekonomi politikalarında yeni bir döneme geçilirken, bir süredir baskılanan döviz kurunun serbest bırakılmasıyla rekorlara koşuyor. Özellikle telefon, bilgisayar ve otomobil gibi ithal ağırlıklı ürünlere zam olarak yansımaya başladı. Apple yılın üçüncü zammını önceki gün yaparken, önceki gün de diğer bilgisayar ve telefon üreticileri fiyatların zam yaptı. Üç gün önce Türkiye’deki fiyatlarına zam yapan Apple’ın dolar/TL’nin rekor kırmasını takiben ürünlerine yeni zam yaptı. BloombergHT’nin haberine göre iPhone 14 Pro Max’ın en yüksek fiyatı 76 bin 499 TL’ye kadar yükselirken toplam üç hafta içerisindeki zam oranı yüzde 30’lara geldi. Bir ay içerisinde hayata geçirilen bu üç zammın ardından iPhone fiyatları da katlandı.

Çaya yüzde 43 zam!

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 zam yaptı. 2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11,30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti. Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi. Sektör paydaşları, Çaykur’un önümüzdeki aylarda çaya yeniden yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.

Benzin, motorin ve LPG’ye büyük zam

Seçimin ardından zam furyası tam gaz devam ediyor. Bu gece benzin, motorin ve LPG fiyatına yine zam yapılacak. Otomobillerin deposu ortalama 120 lira daha pahalıya dolacak. Litre fiyatına salı günü 1 lira 36 kuruş zam yapılan motorine yarın bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına dün gece 1 lira 37 kuruş daha zam yapıldı. Asıl büyük zam benzin fiyatına geldi. Benzinin litresine dün gece 2 lira 70 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte otomobillerin deposu ortalama 120 lira daha pahalıya dolacak. LPG’ye (otogaz) ise 67 kuruş zam yapılacak.

Haber Merkezi

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Asgari ücret 10 günde 60 dolar eridi

Dolar kurunun seçimlerin ardından 10 gün içerisinde 23 lirayı geçmesiyle birlikte asgari ücret de yaklaşık olarak 425 dolardan 365 dolara geriledi. Bu da asgari ücretlinin gelirinin yılbaşından beri 89, son 10 günde ise yaklaşık 60 dolar erimesine neden oldu. gazeteduvar’ın haberine göre, yıl başında 8 bin 506 lira olarak belirlenen ve yaklaşık 454 dolara karşılık gelen asgari ücret, dolar kurundaki artışın ardından erimeye başladı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşında belirlenen tutar için ‘cumhuriyet tarihinin dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti’ tanımlamasını yapmıştı. Ancak seçimlerin ardından dolar kurunda yükseliş engellenemedi. 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde asgari ücret 425 dolar seviyesindeydi. Dolar kurunun seçimlerin ardından 10 gün içerisinde 23 lirayı geçmesiyle birlikte asgari ücret de yaklaşık olarak 365 dolara geriledi. Bu da asgari ücretlinin gelirinin yılbaşından beri 89, son 10 günde ise yaklaşık 60 dolar erimesine neden oldu. Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacağı açıklanan zamla ilgili verdiği demeçte, “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi