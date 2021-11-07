Türkkan görevden alındı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de, Genel Başkan Meral Akşener’in ziyareti sırasında tepki gösteren bir şehit yakınına ettiği hakaret sebebiyle görevden alındı.

Habertürk’ün haberine göre İYİ Parti grubu ise bugün toplanarak Lütfü Türkkan’ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek. Toplantı saat 14.00’da başlayacak. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür dilemişti. Haber Merkezi

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