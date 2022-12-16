Tutuklu 16 gazeteciye 6 aydır iddianame hazırlanmadı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 8 Haziran’da gözaltına alınan 22 kişiden 16 gazeteci 16 Haziran’da tutuklandı.

Gazetecilerin tutuklanmasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala iddianame hazırlanmadı. Gazetecilerin avukatı Resul Temur, “Demek oluyor ki tutuklamaya yeterli gördüğünü deliliniz iddianame hazırlamaya yetmiyor. Burada bir sıkıntı var açıkçası. Dolayısıyla delil arayışı içerisindeler mi, yorum arayışı içerisindeler mi çok emin olamıyorum. Ben yeni bir delil elde edeceklerine ihtimal vermiyorum. Bu durumu artık gözdağı değil, doğrudan susturma ve cezalandırma olarak görmek gerekiyor. Artık mesaj vermiyorlar, doğrudan yerine getiriyorlar” dedi.

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.