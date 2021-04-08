Tutuklu oranı en yüksek ülke Türkiye

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi, 2020 ceza istatistikleri raporunda tutuklu ve hükümlü sayısında 47 üyesi arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi, 2020 ceza istatistikleri raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Konsey’in 47 üyesi arasında, her 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısında ilk sırada yer aldı. Bugün açıklanan rapor, Lozan Üniversitesi’nin Avrupa Konseyi için yürüttüğü SPACE 1 adlı çalışmanın sonucu. Rapora göre Rusya’dan sonra cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu Konsey üyesi ülke Türkiye. Rusya’da tutuklu ve hükümlü sayısı 519 bin 618, Türkiye’de ise bu sayı 297 bin 19. Tutuklu ve hükümlü sayısında Rusya ve Türkiye’yi Birleşik Krallık (91 bin 870), Polonya (74 bin 130), Fransa (70 bin 651), Almanya (63 bin 399), İtalya (60 bin 971), İspanya (58 bin 372) ve Ukrayna (52 bin 609) izliyor. 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla, her 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısında ise Konsey üyesi ülkeler arasında ilk beş sırada yer alan ülkeler şöyle:

Her 100 yer için 123 tutuklu

Rapora göre Türkiye ayrıca cezaevlerinin aşırı kalabalık olduğu ve cezaevi personeline en fazla tutuklu-hükümlünün düştüğü ülkeler sıralamalarında da ilk sırada. BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de cezaevlerinde her 100 yer için 123 tutuklu ya da hükümlü kalıyor. Bu klasmanda Türkiye’yi İtalya (120), Belçika (117), Kıbrıs Cumhuriyeti (116) ve Fransa (116) izliyor. Yine Türkiye’de her cezaevi personeline bugüne kadar bu klasmanda gözlenen en büyük sayı olan 4,8 tutuklu ya da hükümlü düşerken, Avrupa çapında bu oran 1,6. Cezaevi yönetimlerinin aktardığı verilere göre hazırlanan raporda Avrupa’da “terör suçlarından” hüküm giyen 30 bin 524 kişinin 29 bin 827’sinin Türkiye’de olduğu bilgisi de yer aldı.