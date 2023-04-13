Tutulmayan sözler seçim beyannamesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Nisan’da Ankara’da açıkladığı AKP Seçim Beyannamesi’nde insan hakları ve yargıya ilişkin vaatleri 29 sayfalık “Adalet, Demokrasi, İnsan Hak ve Hürriyetleri” başlığı altında anlatıldı. Söz konusu bölümde önce yapılan icraatlar anlatıldı, daha sonra da yeni dönemde başka neler yapılacağına yer verildi.

DW Türkçe’nin haberine göre AKP’nin Seçim Beyannamesi’ndeki vaatlerin bir kısmı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Mart 2021 tarihinde Ankara’da açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer almıştı. Örneğin bu planda yer alan ve altı ay içinde yerine getirileceği sözü verilen “hâkim ve savcılara coğrafi teminat getirileceği” iddiası bunlardan biri oldu. Bu söz eylem planında yer almasına karşın hayata geçirilmemişti. Yine seçim beyannamesinde yer alan “İstinaf mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcıların talepleri dışında belirli bir süreden önce ilk derece mahkemelerine atanamayacaklarına ilişkin teminat getireceğiz” vaadi, aynı cümlelerle İnsan Hakları Eylem Planı’nda altı ay içinde yapılacaklar arasındaydı. Planda yer alan ve bir yıl içinde yapılacağı sözü verilen “aile arabuluculuğu müessesesi” de bu süreçte hayata geçmedi ve aynı cümlelerle AKP’nin seçim beyannamesine girdi. Haber Merkezi

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