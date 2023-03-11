Tuvalete gitmemek için su içmiyorlar

SES Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, deprem bölgesi Hatay’da çadır, temiz su ve hijyen ihtiyacının devam ettiğini belirterek,

“İnsanların en büyük sorunlarının temiz su, duş tuvalet ihtiyaçları olduğu, özellikle bu konuda kadınların mahremiyet açısından çok zorlandığı, tuvalet ihtiyaçlarını engellemek için su içmediklerini, çöplerin toplanmadığını söylemektedirler. Bu olumsuz şartlarda barınmak zorunda kalan insanlarda bit ve uyuz vakalarının görüldüğü tarafımızca tespit edilmiş, gerekli ilaç tedavileri başlanmıştır” dedi. Samsun - anka

Okunma Sayısı: 494

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.