'Twitter dahi kapanabilir'

Eski Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve Avukat Kerem Altıparmak, TBMM’de görüşülmeye devam edilen “Sansür Yasası”nın başka bir tehlikesine daha dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Altıparmak, yasa teklifindeki düzenlemelere göre sosyal medya şirketlerini hizaya getirme çabasının sonuç verebileceğini ve Twitter’ın dahi kapanabileceğini belirtti. Altıparmak, “Sansür yasası ile ilgili olarak herkes büyük ölçüde dezenformasyon hükmüne takılmış durumda. Ama yasada çok daha tehlikeli hükümler var. Daha önce denenen ve başarılı olunamayan sosyal medya şirketlerini hizaya getirme çabası bu kez sonuç verebilir ve hatta Twitter kapanabilir” ifadelerini kullandı.

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