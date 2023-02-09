Twitter engellemeye büyük tepki geldi

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından sosyal medyadan yürütülen yardım çalışmaları sürerken, Twitter’a kısıtlama getirildi.

Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent tepki göstererek, “Eee ne yapacağız şimdi? Kime duyuracağız organizasyonları? Twitter neden açık olmalı biliyor musunuz ey yetkililer! Bakın normalde 111,000 beğenini görüntülenmesi 2-3 milyondur. Sadece şu twit ne canlar kurtardı. Herkes twitin altına 10 kez baktı. İnsanlar yakınları için yazdı. Yakında olan gönüllüler bu twitlere bakarak destek verdiler” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz? Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!” derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz” dedi. Gelecek Partili Selçuk Özdağ da “suç duyurusunda” bulunacaklarını bildirdi. Tepkilerin ardından erişim yasağı kaldırıldı.

Ankara - Ahmet Terzi