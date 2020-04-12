Twitter ve Facebook kullanılamaz

Hükümetin, iş dünyasının görüşüne sunduğu, koronavirüs salgınına tedbirler ihtiva eden yeni torba yasa, henüz TBMM’ye sunulmadı, ancak kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

Konuyla ilgili BBC Türkçe’ye konuşan İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Yasa taslağındaki düzenlemeler yasalaşırsa, sosyal ağlar nasıl etkilenecek?” sorusu üzerine Akdeniz, şunları söyledi: “Taslakta sosyal ağ sağlayıcıları tanım yapılıyor. Burada tanımladıkları ve hedef olan aslında Twitter, YouTube, Facebook gibi sosyal medya platformları. Türkiye, 2008’den beri talep ediyor, bu platformlara “Gelin burada ofis açın bizim hukukumuzu kabul edin” diyorlardı. Tabii bu kısıtlayıcı ortama kimse gelmediği için gerçekleşmedi. Şimdi bunu zorunlu kılmaya çalışıyor. Şunu diyor, “Siz burada bir temsilcinizi bildirmek zorundasınız. Eğer bildirmeseniz internet ağ trafiğinizi önce yüzde 50 sonra da yüzde 95 daraltacağız,” diyor. Bu şu anlama geliyor, kullanılamaz hale gelecek bu sosyal ağlar. Türkiye’ye gelmezlerse, hem onlar (sosyal ağ sağlayıcılar), hem de kullanıcılar kaybedecek. Gelirlerse de bir sürü sorumluluk altına giriyorlar ki, bunu kolay kolay hiçbirisi kabul etmeyecek? Kabul ederse, Türkiye’deki kullanıcıların kişisel verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak.”