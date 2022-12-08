Üç tıp öğrencisinden ikisi yurt dışı hazırlığında

Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal sıkıntılar nedeniyle yurt dışında yaşamak isteyenlerin oranı özellikle gençlerde çok yüksek.

Bu sıkıntılara ek olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de eklenince hekimler, yurt dışında yaşamak isteyen meslek grupları arasında en üst sıralarda yer alıyor. 39 tıp fakültesinde yapılan araştırma bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya göre tıp fakültesi öğrencileri yurt dışında yaşamak istemekle kalmıyor, bunun için hazırlık da yapıyor. 76 araştırmacının, 39 tıp fakültesindeki 9 bin 881 tıp öğrenciyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin yüzde 73,8’i yurt dışında yaşamak istiyor. Bu konuda kararsız kalanların oranı da yüzde 15,1 olarak saptandı. Yurt dışına çıkmak istediğini söyleyenlerin yüzde 59,6’sı, yani yaklaşık üçte ikisi kalıcı olarak yurt dışında yaşamak istediğini belirtti.