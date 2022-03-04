Uçakla seyahatte ‘PCR’ uygulamasına son

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan, son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahatte negatif PCR test ibrazı uygulamasına son verildi.

Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek. Haber Merkezi

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