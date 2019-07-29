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29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ucube sistem

29 Temmuz 2019, Pazartesi 17:39
4 dönem milletvekillik yapan, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Cumhur-başkanlığı HükümetSistemi’ne “ucube sistem” benzetmesinde bulundu.

“Ucûbe sistem”in çöküşünün tescili

4 dönem milletvekillik yapan, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘ucube sistem’ benzetmesi yaptı. Yeni parti kurması beklenen Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerden biri olan, eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Üstün, revize edileceği iddiası gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair eleştirilerini Çağlar Cilara’nın YouTube kanalında anlattı. 

Parlamento güdükleşti

Ayhan Sefer Üstün, Türkiye’de uygulanan başkanlık sistemine ‘ucube sistem’ benzetmesi yaptı. Üstün, “Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Burada kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil” dedi. Üstün, “Başkanlık sistemiyle ilgili bugün parlamentoda önemli bir makamda olan kişiyle görüşmüştüm. ‘Ayhan bey eleştirilerde haklısınız fakat bu elbise sayın Cumhurbaşkanımıza göre dikilen bir elbisedir, daha sonra ne yaparsanız’ yapın dedi.” ifadelerine yer verdi. 

 

MHP, AKP’nin mayasını bozuyor

MHP’nin, AKP’nin mayasını bozduğunu savunan Üstün, “MHP ile ittifakın bize bir faydası yok. MHP, benim partinin mayasını bozuyor. Bir zaman gelecek elinde MHP’lileşmiş, aşırı sağa kaymış bir parti kalacak. Bizi dinlemek varken Perinçek dinleniyor” diye konuştu. Üstün, o dönemde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 18 sayfalık itiraz metnini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştığını da sözlerine ekledi.

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