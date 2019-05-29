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29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Üçüncü gününde Pençe Harekatı'nda son durum

29 Mayıs 2019, Çarşamba 11:59
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs Pazartesi başlatılan Pençe Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri harekatlarıyla destekli devam eden operasyonlarda, 6 PKK'lı bölücü teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan bilgilendirmede, "Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

2 asker yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat kapsamında, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği bildirildi.

İki askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA

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