"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Üçüncü zirvenin kıyısındayız

15 Mart 2021, Pazartesi 01:25
Doç. Dr. Emreh Altındiş, “3. pikin kıyısındayız; aşı olmadıysanız özellikle bu 1-2 ay çok dikkatli olun” uyarısını yaptı.

Harvard Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emrah Altındiş, Türkiye’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geldiği durumu değerlendirirken, “3. pikin kıyısındayız; aşı olmadıysanız özellikle bu 1-2 ay çok dikkatli olun” dedi. T24’deki habere göre Twitter hesabından pandemide gelinen duruma dair değerlendirmede bulunan Altındiş, “12 Mart itibariyle 1 Ocakta bulunan vak’a seviyesine geri donduk. 2.5 aydır onca kısıtlama, hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü, 20 yaş altı bireylere, esnafa çektirilen yasak çileleri bu şekilde harcanmış, gitmiş oldu. Kongreler, varyantlar ve 1 Mart açılımı ile daha kötüsü yolda” açıklamasında bulundu.

Üçüncü zirveye korumasız giriyoruz

Altındiş, vatandaşlara önerilerde bulunurken, “1- Aşılama sıranız gelir gelmez aşınızı olun. 2- Aşı olduktan sonra aşı oldugunuzu unutup, aşılanmamış gibi kurallara uyun, kapalı mekânlarda maske takın. Aşı olmadıysanız özellikle bu 1-2 ay çok dikkatli olun, birlikte yaşadığınız aile bireyleri dışında kimselerle kapalı mekânlarda kimseyle sosyalleşmeyin” ifadesini kullandı. Altındiş’in açıklamaları şöyle, “Pandemide yeniden tehlikeli bir noktadayız. Bu tweet dizisinde kısaca anlatmaya çalışacağım. Hatırlayacağınız gibi Türkiye Kasımda 40 bin vaka zirvelerini gordu. Şu anda 3. bir pikin kıyısındayız! 12 Mart itibariyle 1 Ocakta bulunan vak’a seviyesine geri donduk. 2.5 aydır onca kısıtlama, hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü, 20 yaş altı bireylere, esnafa çektirilen yasak çileleri bu şekilde harcanmış, gitmiş oldu. Kongreler, varyantlar ve 1 Mart açılımı ile daha kötüsü yolda. Türkiye’de bugüne kadar toplam 10 milyon aşı yapıldı ancak sadece ve sadece 1.3 milyon birey (çok büyük çoğunluğu sağlık çalışanı) iki doz aşıyı da oldu. Bu 1.3 milyon dışında herkes virüs icin açık bir hedef. Üçüncü zirveye korunmasız bir sekilde giriyoruz maalesef... Bu açıklamaya göre Türkiye’de uygulanan aşı ölümleri engellemiş, hastalık ve hastaneye başvuruları da azaltmış ancak sorunumuz aşılamalardaki yavaşlık. 2. dozlar hızla tamamlanmalı. Ayrıca aşının yaklaşık 2. dozdan 14 gün sonra korumaya başladığını unutmayalım.

***

Marmara kırmızıya dönüyor

Türkiye’de korona virüsüyle mücadele kapsamında başlanan ‘yerinde karar’ döneminde Sağlık Bakanlığı’nın il bazlı risk durumlarını açıklaması beklenirken Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Haköksüz kırmızıya dönmesi beklenen illeri söyledi. Korona risk haritasında rengi turuncu olan ve aralaında İstanbul’un da bulunduğu illerden hangilerinin kırmızıya dönebileceğine dair Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Haköksüz’den açıklama geldi. Konuyla bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Hasöksüz, İngiltere varyantına dikkat çekti ve “Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turuncuların kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor” dedi. Hasöksüz şunları söyledi: “İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor.”

***

Mutasyon cenneti mi olduk?

Prof. Osman Müftüoğlu, açıklanan günlük vak’a sayılarının Almanya’da olduğu gibi ‘üçüncü dalga’nın yaklaşmakta olduğuna işaret ettiğini ifade etti.

Mutasyonlu virüs çeşitliliğine de dikkati çeken Müftüoğlu, “Mutasyon cenneti mi olduk?” sorusunu sordu. Hürriyet baş yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, yazısında “3 ay önce 5 binlerin altına inme eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayıları, daha kademeli normalleşmenin etkileri bile ortaya çıkmadan son günlerde 15 binleri zorluyor” diyere, şöyle devam etti: “Diğer taraftan ciddî bir ‘mutasyon meselemizin’ olduğu da kesin. Karadeniz’deki kıpkırmızı bölgenin İngiliz mutasyonunun hâkimiyetine girdiği biliniyordu, ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre ‘Güney Afrika, Brezilya ve Kaliforniya mutasyonları’ da aramızda kol geziyor. Tek cümleyle özetlemek gerekirse: ‘Mutasyon cenneti mi olduk?’ sorusunu sormanın zamanı gelmiştir.”

***

Ne yaptılar?

Geçtiğimiz Mart ayına göre çok daha zor bir donemin kıyısındayız.

Virüs bütün ülkeye yayılmış durumda, daha ölümcül (2 kat) olduğu ve daha hızla yayıldığı gösterilen Ingiltere varyantı 45 bin insanda görülmüş! Peki bu normalleşme neye göre yapılıyor? Geçen hafta aşağıda anlatmaya çalıştığım gibi paylaşılan veriler şaibeli. İstatistiki olarak da, pandeminin tabiatından da, vak’a ve ölüm sayılarının bu kadar tahmin edilebilir sekilde artıp azaldığı benim gördüğüm dünyada üç ülke var: İran, Türkiye ve Rusya! Bu şaibeli, muhtemelen düşük gösterilen, sayılarla dahi Türkiye dünyada en çok günlük vak’a bulan ilk 10 ülke arasında, dün 7. ülke durumundaydı. En çok toplam vak’a bulan pandemide 9. ülke, bu haldeyken normalleşme vak’aları ve ölümleri hızla arttıracak. Türkiye toplumuna aylarca bilimsel olarak pandemiyi durdurmada ne faydası olduğunu anlayamadığımız hafta sonu yasaklarını, 65 yaş üstü yasaklarını dayattılar, oysa 4 haftalık, devletin ekonomik desteği ile bir kapanma yapılsa vak’alar çok rahat bastırılabilirdi. Ne yaptılar? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yurttaşları 1 senedir evlere kapatanlar, esnafı berbat pandemi yönetimleri ile mahvedenler, vak’alar yükselir, varyantlar yayılırken ne yaptılar? Aklımızla, vicdanımızla dalga geçen kongreler, cenaze törenleri, eğlenceler... 

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide pandeminin 1. yılı: Pahalılık, işsizlik ve fakirlik arttı

    Savaşın mağduru çocuklar

    Üçüncü zirvenin kıyısındayız

    Cerablus ve El Bab'taki füze saldırısı hakkında MSB'den açıklama

    Bu planda asıl sorunlardan bahis yok

    Küresel salgının son 24 saati

    Myanmar'da 7 kişi daha öldü

    'Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını en güçlü şekilde kınıyoruz'

    Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Yunan Bakan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

    Albayrak AKP’yi böldü

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 559. gününde

    Soru hırzızlığı 260 bin kişiyi mağdur etti

    Bu yoksulluk sürdürülemez

    Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    İsveç'teki Müslüman okuluna tepki çeken saldırı

    'Van Gölü için bir fırsat'

    Amasra'da mide bulantısı ve ishal vakaları ilçeyi alarma geçirdi

    Suriye'deki iç savaş 11. yılında: Kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcu düşmanı general işbaşında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “İslâmî kesimlerin Bediüzzaman’a ilgisizlikleri kabul edilemez”
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart yaklaşırken
    Genel

    Cerablus ve El Bab'taki füze saldırısı hakkında MSB'den açıklama
    Süleyman KÖSMENE

    Eşyanın hakikati ve mahiyeti
    Şükrü BULUT

    Almanya Sosyal Demokrat Partisi Marksist mi?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    31 Mart Vak’asında İngiliz siyasetinin etkisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Korona ve manevî telkinler
    Mehmet KARA

    Aşı atışması!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.