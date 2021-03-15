Üçüncü zirvenin kıyısındayız

Doç. Dr. Emreh Altındiş, “3. pikin kıyısındayız; aşı olmadıysanız özellikle bu 1-2 ay çok dikkatli olun” uyarısını yaptı.

Harvard Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emrah Altındiş, Türkiye’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geldiği durumu değerlendirirken, “3. pikin kıyısındayız; aşı olmadıysanız özellikle bu 1-2 ay çok dikkatli olun” dedi. T24’deki habere göre Twitter hesabından pandemide gelinen duruma dair değerlendirmede bulunan Altındiş, “12 Mart itibariyle 1 Ocakta bulunan vak’a seviyesine geri donduk. 2.5 aydır onca kısıtlama, hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü, 20 yaş altı bireylere, esnafa çektirilen yasak çileleri bu şekilde harcanmış, gitmiş oldu. Kongreler, varyantlar ve 1 Mart açılımı ile daha kötüsü yolda” açıklamasında bulundu.

Üçüncü zirveye korumasız giriyoruz

Altındiş, vatandaşlara önerilerde bulunurken, “1- Aşılama sıranız gelir gelmez aşınızı olun. 2- Aşı olduktan sonra aşı oldugunuzu unutup, aşılanmamış gibi kurallara uyun, kapalı mekânlarda maske takın. Aşı olmadıysanız özellikle bu 1-2 ay çok dikkatli olun, birlikte yaşadığınız aile bireyleri dışında kimselerle kapalı mekânlarda kimseyle sosyalleşmeyin” ifadesini kullandı. Altındiş’in açıklamaları şöyle, “Pandemide yeniden tehlikeli bir noktadayız. Bu tweet dizisinde kısaca anlatmaya çalışacağım. Hatırlayacağınız gibi Türkiye Kasımda 40 bin vaka zirvelerini gordu. Şu anda 3. bir pikin kıyısındayız! 12 Mart itibariyle 1 Ocakta bulunan vak’a seviyesine geri donduk. 2.5 aydır onca kısıtlama, hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü, 20 yaş altı bireylere, esnafa çektirilen yasak çileleri bu şekilde harcanmış, gitmiş oldu. Kongreler, varyantlar ve 1 Mart açılımı ile daha kötüsü yolda. Türkiye’de bugüne kadar toplam 10 milyon aşı yapıldı ancak sadece ve sadece 1.3 milyon birey (çok büyük çoğunluğu sağlık çalışanı) iki doz aşıyı da oldu. Bu 1.3 milyon dışında herkes virüs icin açık bir hedef. Üçüncü zirveye korunmasız bir sekilde giriyoruz maalesef... Bu açıklamaya göre Türkiye’de uygulanan aşı ölümleri engellemiş, hastalık ve hastaneye başvuruları da azaltmış ancak sorunumuz aşılamalardaki yavaşlık. 2. dozlar hızla tamamlanmalı. Ayrıca aşının yaklaşık 2. dozdan 14 gün sonra korumaya başladığını unutmayalım.

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Marmara kırmızıya dönüyor

Türkiye’de korona virüsüyle mücadele kapsamında başlanan ‘yerinde karar’ döneminde Sağlık Bakanlığı’nın il bazlı risk durumlarını açıklaması beklenirken Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Haköksüz kırmızıya dönmesi beklenen illeri söyledi. Korona risk haritasında rengi turuncu olan ve aralaında İstanbul’un da bulunduğu illerden hangilerinin kırmızıya dönebileceğine dair Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Haköksüz’den açıklama geldi. Konuyla bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Hasöksüz, İngiltere varyantına dikkat çekti ve “Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turuncuların kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor” dedi. Hasöksüz şunları söyledi: “İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor.”

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Mutasyon cenneti mi olduk?

Prof. Osman Müftüoğlu, açıklanan günlük vak’a sayılarının Almanya’da olduğu gibi ‘üçüncü dalga’nın yaklaşmakta olduğuna işaret ettiğini ifade etti.

Mutasyonlu virüs çeşitliliğine de dikkati çeken Müftüoğlu, “Mutasyon cenneti mi olduk?” sorusunu sordu. Hürriyet baş yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, yazısında “3 ay önce 5 binlerin altına inme eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayıları, daha kademeli normalleşmenin etkileri bile ortaya çıkmadan son günlerde 15 binleri zorluyor” diyere, şöyle devam etti: “Diğer taraftan ciddî bir ‘mutasyon meselemizin’ olduğu da kesin. Karadeniz’deki kıpkırmızı bölgenin İngiliz mutasyonunun hâkimiyetine girdiği biliniyordu, ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre ‘Güney Afrika, Brezilya ve Kaliforniya mutasyonları’ da aramızda kol geziyor. Tek cümleyle özetlemek gerekirse: ‘Mutasyon cenneti mi olduk?’ sorusunu sormanın zamanı gelmiştir.”

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Ne yaptılar?

Geçtiğimiz Mart ayına göre çok daha zor bir donemin kıyısındayız.

Virüs bütün ülkeye yayılmış durumda, daha ölümcül (2 kat) olduğu ve daha hızla yayıldığı gösterilen Ingiltere varyantı 45 bin insanda görülmüş! Peki bu normalleşme neye göre yapılıyor? Geçen hafta aşağıda anlatmaya çalıştığım gibi paylaşılan veriler şaibeli. İstatistiki olarak da, pandeminin tabiatından da, vak’a ve ölüm sayılarının bu kadar tahmin edilebilir sekilde artıp azaldığı benim gördüğüm dünyada üç ülke var: İran, Türkiye ve Rusya! Bu şaibeli, muhtemelen düşük gösterilen, sayılarla dahi Türkiye dünyada en çok günlük vak’a bulan ilk 10 ülke arasında, dün 7. ülke durumundaydı. En çok toplam vak’a bulan pandemide 9. ülke, bu haldeyken normalleşme vak’aları ve ölümleri hızla arttıracak. Türkiye toplumuna aylarca bilimsel olarak pandemiyi durdurmada ne faydası olduğunu anlayamadığımız hafta sonu yasaklarını, 65 yaş üstü yasaklarını dayattılar, oysa 4 haftalık, devletin ekonomik desteği ile bir kapanma yapılsa vak’alar çok rahat bastırılabilirdi. Ne yaptılar? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yurttaşları 1 senedir evlere kapatanlar, esnafı berbat pandemi yönetimleri ile mahvedenler, vak’alar yükselir, varyantlar yayılırken ne yaptılar? Aklımızla, vicdanımızla dalga geçen kongreler, cenaze törenleri, eğlenceler...