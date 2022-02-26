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Ukrayna’da savaş var, bizde zam kuyruğu: 'Akaryakıt zamları ÖTV’den karşılansın'

26 Şubat 2022, Cumartesi 23:38
Benzin ve mazota gelen zamlar akaryakıt istasyonlarında kuyruklara sebep oldu. Bir vatandaş, “Şu kuyruğa bir bak, şu milletin haline bir bak, savaş mı var ülkemizde? Dolar düşüyor mazot hala 17-18 TL, arabaya binmeye korkar olduk” dedi.

Aksaray’da benzin ve mazota gelen zamlar, yurttaşları akaryakıt istasyonlarına yönlendirdi. Zamlar pompa fiyatlarına yansımadan önce yakıt almaya çalışan yurttaşlar zamlara tepki gösterdi. Bir yurttaş şunları söyledi: “Mazot fiyatları, benzin fiyatları artıyor. Dolar yükseliyor yine artıyor. Düşüyor yine artıyor. Hiçbir şey anlamadık. 30 yıl öncesine geri döndük. Şunu düşünmeden insan edemiyor, 20 sene güvenmişsiniz ülkenin yönetiminde söz sahibi olmuşlar, ama 20 senenin sonunda onlar bizden daha çok ağlıyorlar, bizden daha çok bu zamlardan mustaripler.” Başka bir yurttaş ise şunları söyledi: “30 yıl öncesine döndük. Bıktık, yeter artık şuramıza kadar geldi. Şu kuyruğa bir bak, şu milletin haline bir bak, savaş mı var ülkemizde? Dolar düşüyor mazot hâlâ 17-18 TL, arabaya binmeye korkar olduk. Eski Türkiye’yi istiyoruz biz, eski Türkiye’yi bulan varsa bana söylesin lütfen”

“AKARYAKIT ZAMLARI ÖTV’DEN KARŞILANMALI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, benzin ve motorine gelen zamların ardından vatandaşların akaryakıt istasyonlarında oluşturduğu kuyruklara işaret ederek, “Zammın ÖTV’den karşılanmasını önerdik, Enerji Bakanı birkaç günlük oynama bizi etkilemez diye açıklama yaptı. Ukrayna’da savaş nedeniyle akaryakıt kuyrukları oluşurken Türkiye’de iktidarın fahiş zamları nedeniyle vatandaşlarımız zamdan kaçmak için kuyruklar oluşuyor” değerlendirmesini yaptı. Akın, şu değerlendirmeleri yaptı: “Fahiş zamların ardından katlanan elektrik faturalarına iki aydır indirim yapamayan iktidar konu zam yapmak olunca hiç beklemiyor.  Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim henüz savaşa dönüşmeden kamuoyunu büyük bir zammın yapılacağı konusunda uyardık: Akaryakıta yapılacak zammın ÖTV’den karşılanmasını önerdik. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise ‘Enerji fiyatlarında birkaç günlük oynama bizi etkilemez’ diye açıklama yaptı.”

UKRAYNA’DA SAVAŞ, TÜRKİYE’DE ZAM KUYRUĞU

CHP’li Akın, vatandaşların fahiş zamlar yürürlüğe girmeden akaryakıt istasyonlarında gece yarısına kadar kuyruğa girdiğini belirterek, “Siz vatandaşlarımızın aklıyla alay mı ediyorsunuz? Ukrayna’da savaş var diye insanlar akaryakıt kuyrukları oluştururken; Türkiye’de ise AK Parti iktidarının fahiş zamları nedeniyle vatandaşımız kuyrukta zamdan kaçmaya çalışıyor. Son iki ayda benzin ve motorine gelen zam yüzde 50’yi geçti” dedi.

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Mazot 17 lirayı geçti

Benzin ve motorine rekor zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinde 1,61 TL, motorinde ise 1,51 TL zam yapıldığını açıkladı. Benzine yapılan zam oranı yüzde 10,56’yı bulmuş olacak. Zamla birlikte motorinin satış fiyatı 17 TL’yi aştı. Ankara’da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 lira; İstanbul’da 16,76 liraya, İzmir’de 16,87 liraya çıktı. Ankara’da motorinin litresi 17 TL’yi aştı, zamdan sonra Ankara’da motorin 17 TL 11 kuruşa yükseldi. Son bir ayda gelen zamlarla benzinin litre fiyatı toplamda 4,41 TL artmış oldu.

Ankara - anka

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