"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ukrayna’ya 43 yardım tırı

13 Mart 2022, Pazar 19:00
İçişleri Bakanlığı Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna halkı için 43 yardım TIR’ı ile 1 mobil mutfak tırının sevk edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye tarafından Ukrayna halkının âcil insanî ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda; kurum, kuruluş ve STK’ların desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin, Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 27 Şubat’ta başlatılan insanî yardım seferberliği kapsamında, son olarak gönderilen 100 bin hazır yemek ve 15 bin ilk yardım ve hijyen kitiyle birlikte bölgeye bugüne kadar; AFAD koordinasyonunda 18 tır ve 1 mobil mutfak aracı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ile özel sektör, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 25 tır, olmak üzere toplamda 43 insani yardım tırı ile 1 mobil mutfak tırı ile malzeme sevk edildi.

İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık sistemi komada

    Tarihe damga vurmuş mimari deha: Mimar Sinan

    ‘Zeytinime Dokunma’

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

    Fenerbahçe'den 5 gollü galibiyet

    Artık hukuka dönülsün

    Ukrayna: Lviv'deki füze saldırısında 35 kişi öldü, 134 kişi yaralandı

    Vaka sayısı 20 binin altına düştü

    Beşiktaş ile Galatasaray 351. kez karşı karşıya geliyor

    Akaryakıt fiyatı düşmeden ucuz gıda hayal

    Otobüs bileti uçağı solladı

    Savaştan kaçış devam ediyor

    27 Mart’ta yine buluşacağız

    İktidar âciz kaldı

    Ayçiçek yağı krizi

    Türkiye 10 yıldır inişte

    Maske çıktı, enfeksiyonlar arttı

    14 AKP’li vekil 6 aydır Erdoğan’ı bekliyor

    Erdoğan - Miçotakis görüşmesinde hangi konular ele alındı?

    İstanbul'da turuncu alarm kalktı

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Sıra 23 Mart’ta
    Süleyman KÖSMENE

    Kadının tek başına yolculuğu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sağlık sistemi komada
    Orhan Ali YILMAZ

    İspanyol hastalığı ya da Türkiye siyaseti...
    İbrahim Yasir Teğiş

    Umut edelim ki, unutanlardan olmayalım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah’a, peygambere itaat farz değil mi!
    Mehmet KARA

    Gerçeklerle yüzleşin
    Genel

    Tarihe damga vurmuş mimari deha: Mimar Sinan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.