Ukrayna’ya 43 yardım tırı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna halkı için 43 yardım TIR’ı ile 1 mobil mutfak tırının sevk edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye tarafından Ukrayna halkının âcil insanî ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda; kurum, kuruluş ve STK’ların desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin, Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 27 Şubat’ta başlatılan insanî yardım seferberliği kapsamında, son olarak gönderilen 100 bin hazır yemek ve 15 bin ilk yardım ve hijyen kitiyle birlikte bölgeye bugüne kadar; AFAD koordinasyonunda 18 tır ve 1 mobil mutfak aracı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ile özel sektör, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 25 tır, olmak üzere toplamda 43 insani yardım tırı ile 1 mobil mutfak tırı ile malzeme sevk edildi. İstanbul - anka

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