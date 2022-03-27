Ukraynalı yetim çocuklar Türkiye’de

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya’ya tahliye edildi.

Yetimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi’nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye’ye kabul edilmesi kararı alındı. Polonya’dan direkt uçuşla Antalya’ya önceki akşam gelmesi beklenen uçak, dün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı.

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