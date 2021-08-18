Ülke her türlü felâkete açık hale getirildi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası, son iki haftadır Türkiye’de yaşanan orman yangınları ve sel ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Her yeri betona dönüştürmeye odaklı rantçı yönetim anlayışı nedeniyle ormanlarımızın ve bünyelerindeki ekosistemler ile kentlerimizin her türlü felâkete açık hale getirildiği” söylenen sendikanın açıklamasında iklim değişikliğine dikkat çekilerek, “Ülkemiz yıllardır benimsemiş olduğu hatalı kentleşme politikalarının bir sonucu olarak, giderek artan ve görünür hale gelen iklim değişikliğinin etkisi altındadır. Dere yataklarını daraltarak beton kanallara hapsedilip imara açılması, aynı dere üzerinde sayısız HES inşa edilmesi, kapitalist sistemin yarattığı ilkim krizinin etkisini daha da arttırdığını acı bir şekilde deneyimliyoruz. Yangın ve Sel riskini gözetmeden sürdürülen doğaya ve insana yabancı kentleşme, tarım, turizm ve sanayi politikalarıyla felaketlere davetiye çıkarılmıştır” dedi.

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