Yeni Asya Gazetesi Bornova Temsilcisi Salih Sütçüoğlu, gazetemiz yazarlarından Süleyman Kösmene ile birlikte Demokrat Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül ile görüştü.

Bülbül, Yeni Asya Gazetesini takip ettiklerini söyledi. Millet İttifakı ve Güçlendirilmiş Parlamenter sistem konusunda ümitli olduklarını belirten Bülbül, “Halkımız bu gün yaşadığı zorlukları hak etmiyor. daha güzel günler göreceğiz inşallah. Halkımız önce fakirlestirilerek yardıma muhtaç hale geldi. Daha sonra da yapılan sosyal yardımlarla kadrolu seçmen meydana getirildi” dedi. “Bediüzzaman Hazretleri demokratları işaret ettiği için biz de yıllardır bu çizgiden hiç ayrılmadık” diyen Bülbül, “Demokratlar bu ülkenin gerçeği. Zaman ülke menfaati için birleşme zamanı...” ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar - Salih Sütçüoğlu

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