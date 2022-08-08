Ülkemizi terk etmek istemiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da çekilen ‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’ programının 10. bölümünde sağlık alanında çalışan gençler ve tıp öğrencileriyle buluştu.

Akşener’in, “Bir fırsatın olsaydı gider miydin” sorusuna sağlık çalışanı, “Ben bu ülkeyi terk etmek istemiyorum. Giderlerse gitsinler denecek olan insanlar, gerçekten biz değiliz. Biz bu söylemleri hak etmiyoruz” dedi. Akşener’in de sosyal medya hesabından “Genç sağlıkçılarımızın maruz kaldıkları haksızlıkları duyurmak, korkularına, üzüntülerine ve mücadelelerine ortak olmak için; ‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’in 10.bölümü yayında” notu ile paylaştığı videoda Akşener, “Sağlık alanında çalışan genç sağlıkçılar diyeyim. Yeteri kadar taktir edilmediğiniz gibi, çok çirkin bir dille ahkamlar kesiliyor, hükümler veriliyor.” dedi.

BUGÜN OLSA BUGÜN GİDEBİLİRİZ

Akşener’in “Bir fırsatın olsaydı gider miydin” sorusuna ise sağlık alanında çalışan ve okuyan gençler şunlar söyledi: “Bugün olsa bugün gidebiliriz. - Ben bu ülkeyi terk etmek istemiyorum. Giderlerse gitsinler denecek olan insanlar, gerçekten biz değiliz. Biz bu söylemleri hak etmiyoruz. - Şu anda bir gelecek görüyor musunuz derseniz, göremiyoruz. - O yüzden bizde korktuk biraz ama istediğim meslek olduğu için mecburen… Seçtim ama korkuyorum. - Kavgalar, gürültüler, hastaların üzerimize yürümesi, şiddet olayları oluyor. Ama bunun yüzde 1’i bence yansıtılıyor. - Bizi alkışlayan ellerin şu an bizlere vuruyor olmasını, belli başlı noktalarda kaldıramıyorum. - Bir yerden patladı ve gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Tamamen üst mertebedeki insanların keskin bir şekilde ‘Benim sağlıkçıma dokunamazsın’ı söylemelerini isterdim.”

İstanbul - anka