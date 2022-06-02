"Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi uygulanmaya başlandı

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla ilgili "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi sınır kapılarında uygulanmaya başlandı.

Genelge uyarınca sınır kapılarından giriş yapanlar için PCR test raporu veya negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmıyor.

Romanya'dan İstanbul'a yolculuk yapan Vedat Karacan, Kapıkule Sınır Kapısında, uygulamayla sınır kapısından daha hızlı geçiş yaptıklarını söyledi.

PCR test raporu ile ilgili daha önce bazı sorunlar yaşadığını ifade eden Karacan, "Bazen internet çalışmadığı zaman belge aktif olmuyor ve beklerken gün burada geçiyordu. Belge telefonumdaydı şarjım bitti ve açılması için bekledim vakit kaybına neden oluyordu. Şimdi geçişlerimiz daha kolay." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Atilla Ateş ise belge zorunluluğunun kaldırılmasıyla sınır kapılarından geçişin daha hızlı olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'dan gelen Kadir Şerif ise Edirne'ye sık sık geldiğini belirterek, "PCR testi istenmemesi bizi daha mutlu etti. Kapıdaki işlemlerimizi hallettikten sonra yolumuza devam ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 81 il valiliğine "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgede Türkiye'ye girişlerde, azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağını bildirilmişti.