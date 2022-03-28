Siirt’in Kurtalan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi önünde 129 TL’ye satılan 5 kilogramlık yağ için kuyruk oluştu.

Siirtli Erhan Karataş, “Şu anki yağ kuyrukları rezil. Günümüz 2022 yılına yakışmayacak görüntülerdir. Bunlar Filistin’de çekilmedi, bunlar Afrika’da çekilmedi, Türkiye’de çekildi. Bin 500 odalı saraylarda yaşayan ülkenin Cumhurbaşkanı hala da yerli ve milli ve biz ekonomisini kaç kata çıkardık, yok 10 kata çıkardık. Ama ülkenin ekonomisi yağ kuyruğu” dedi. Bayram Baran, “Durum mu? Rezillik baksana, kuyruğa bak. Ülkeyi bu duruma getirenler utansın, daha ne diyeyim” dedi. Siirt - Anka

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